Москва, , 14:51 — REGNUM Московские аэропорты «Домодедово» и «Шереметьево» проверяют после анонимных звонков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил информированный источник.

По его сведениям, на территории транспортных узлов проводят работу кинологи и другие специалисты после звонков с угрозами взрыва. При этом эвакуация не проводится, воздушные гавани работают в штатном режиме.

Официальной информации о проверках пока нет.

Как сообщило ИА REGNUM, в крупных городах России несколько недель продолжается волна «минирований» различных объектов инфраструктуры. Все сигналы оказываются ложными.