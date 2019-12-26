Тбилиси, , 14:57 — REGNUM Преступную группу, занимающуюся изготовлением и продажей наркотиков в больших масштабах, задержали в Грузии. Об этом 25 декабря во время брифинга заявил директор Департамента центральной криминальной полиции МВД Грузии Мамука Челидзе, сообщает Первый канал Грузинского телевидения.

Как рассказал представитель МВД, задержаны пять участников группы, и установлена личность еще одного их сообщника. Среди задержанных только один гражданин Грузии, а остальные — из России, Украины и Киргизии.

«Правоохранители в ходе обысков в личных, жилых и временных домах и квартирах, а также из тайников, расположенных в разных местах, изъяли до 21 килограмма порошка и до 10 литров наркотического вещества «Альфа-ПВП», — рассказал присутствующим Челидзе.

Он также сообщил, что общая стоимость обнаруженных наркотических веществ по ценам черного рынка составляет около 6 млн лари ($2,1 млн по курсу).