Санкт-Петербург, , 14:48 — REGNUM Девять человек эвакуированы в Петербурге из дома № 28 по Большой Зелениной улице, где на последнем этаже горит квартира и чердачные перекрытия. Об этом сообщает 26 декабря пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.

Сообщение о пожаре в Петроградском районе поступило на пульт дежурного около 13:20 мск. Пламя было замечено на шестом этаже дома.

«Горит квартира на последнем этаже, есть угроза распространения на чердак. В 13:45 пожару присвоен номер 1 бис», — сообщили в управлении МЧС.

По прибытии к месту вызова спасатели обнаружили открытое горение из окна квартиры с переходом на чердачное помещение и кровлю на площади 40 кв. метров.

Из горящей квартиры пожарные эвакуировали женщину, еще восемь человек были эвакуированы из соседних квартир. По предварительной информации, пострадавших на пожаре нет. В настоящий момент на месте ЧП работает восемь единиц техники и 40 человек личного состава.

Добавим, дом 28 по улице Большая Зеленина — доходный дом герцога Н. Н. Лейхтенбергского возведенного в начале прошлого века по проекту архитектора Федора Федоровича (Фридриха Августа) фон Постельса.

Как сообщало ИА REGNUM, днем 25 декабря горела трехкомнатная квартира на Большой Конюшенной улице рядом с Невским проспектом.

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