Анкара, 26 декабря 2019, 14:32 — REGNUM Правоохранительные органы Турции изъяли около 5 тыс. литров контрабандного алкоголя, об этом 26 декабря сообщает Anadolu Ajansi.
По данным журналистов, спецоперации по пресечению незаконного оборота спиртосодержащей продукции прошли сразу в нескольких провинциях страны. В ходе рейдов были арестованы пятеро подозреваемых.
Ранее, 12 декабря турецкие силовики изъяли порядка 200 тонн контрафактной алкогольной продукции и задержали 72 человека, обвиненных в его распространении.
Пресечение подобной деятельности усилилось в канун Нового года.
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