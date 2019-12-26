Ирбит, Свердловская область, , 14:18 — REGNUM В Ирбите суд вынес решение в отношении гражданина обвиняемого в даче взятки через посредника сотруднику полиции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Ирбитский районный суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде денежного штрафа в размере 1,2 млн рублей. Приговор может быть обжалован в вышестоящей судебной инстанции.

Судом установлено, что 5 сентября 2018 года подсудимый через посредника дал взятку сотруднику полиции в размере 40 тыс. рублей, чтобы служащий аннулировал административный протокол, составленный в отношении супруги подсудимого. Сотрудник полиции от взятки отказался.

Отметим, что в ноябре 2019 года Байкаловский районный суд вынес решение в отношении посредника при передаче взятки. Он признан виновным и оштрафован на 120 тыс. рублей.