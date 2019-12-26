Воронеж, , 14:17 — REGNUM Глава Рамонского района Николай Фролов не имел явных конфликтов. Об этом заявил заместитель губернатора Воронежской области Виталий Шабалатов.

«Конфликтов, которые были бы на поверхности и нам известны — таких нет», — заявил Шабалатов ТАСС, добавив, что на посту зарекомендовал себя хорошим руководителем.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 26 декабря был взорван автомобиль главы Рамонского района Воронежской области Николая Фролова, он получил ранения. СКР возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство. В числе рассматриваемых версий — служебная деятельность. По данным ряда СМИ, ранее Фролова отказал в выдаче разрешения на строительство одной из девелоперских компаний.