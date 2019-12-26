Уфа, , 14:15 — REGNUM Деятельность опасной газозаправочной станции приостановлена в Уфе. Об этом 26 декабря сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, бизнесмен осуществлял работу на АГЗС, расположенной по адресу ул. Фронтовых бригад, которая является опасным производственным объектом.

При этом индивидуальный предприниматель не получил лицензию, которая бы подтверждала безопасность данного производственного объекта. Помимо прочего, на автозаправочной станции не соблюдались требования пожарной безопасности.

По данному факту в отношении предпринимателя было возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ. По результатам его рассмотрения суд приостановил деятельность опасного объекта на 30 суток.

Отмечается, что при повторной проверке надзорным ведомством было установлено, что обнаруженные ранее нарушения устранены не были. Поэтому сотрудники прокуратуры потребовали через суд запретить незаконную деятельность бизнесмена до полного устранения выявленных нарушений.

Суд удовлетворил требования надзорного ведомства в полном объеме.