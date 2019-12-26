Цхинвал, , 14:10 — REGNUM Лесной пожар разгорелся в Южной Осетии недалеко от Цхинвала. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики на своей странице в соцсети Facebook.

Сообщается, что возгорание произошло 25 декабря возле микрорайона «Солнечный», пламя охватило сухостой и кустарники у подножия леса. В связи с тем, что техника не смогла добраться к месту, спасатели добирались до него пешком.

Огонь в лесу тушили два пожарных расчета до захода солнца. Им удалось только частично справится с пожаром. Утром 26 декабря борьба с возгоранием возобновилась.

Как передавало ИА REGNUM, 25 декабря были зафиксированы лесные пожары почти во всех районах Южной Осетии. В МЧС республики призывают к бережному отношению к природе и напоминают, что те, кто намеренно поджигает сухостой, будут привлечены к ответственности.

Читайте ранее в этом сюжете: Лесные пожары зафиксированы почти во всех районах Южной Осетии — МЧС