Сургут, Югра, , 14:02 — REGNUM В Югре завершена доследственная проверка по факту избиения 15-летней школьницы двумя сверстницами, в подъезде дома и в туалете торгово-развлекательного центра «Сити-Молл» города Сургута. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

Следствием вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, так как подростки, не достигли 16-летнего возраста. Факты вымогательств денег у девочки выделены в отдельное производство и направлены в органы полиции.

Родители агрессивных подростков привлечены к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей. Школьниц поставили на учёт в органах профилактики преступности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Сургуте жертвой издевательств стала 15-летняя девочка из многодетной семьи. Её дважды избила компания сверстниц. Происходящее снималось на камеру телефона и распространялось нападавшими в социальных сетях.

Побоями девочки компания девиц не ограничилась — они стали терроризировать многодетную семью жертвы, вымогая шесть тысяч рублей.

По итогам ведомственной проверки уполномоченный по правам ребёнка в ХМАО Татьяна Моховикова заявляла, что будет настаивать на помещении агрессивных подростков в специальное реабилитационное учреждение закрытого типа.

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