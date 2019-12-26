Дамаск, , 14:17 — REGNUM Танк советского производства Т-62, который до настоящего времени состоит на вооружении сирийской армии, выдержал прямое попадание американской противотанковой ракеты TOW, выпущенной по нему террористами. Видео этого случая размещено на канале flacrum в популярном видеохостинге Youtube.

В сообщении, прикреплённом к видео, говорится, что танк сирийской армии Т-62 атаковали боевики.

На запечатленных кадрах видно, что противотанковая ракета попадает в центральную часть стальной машины и происходит взрыв, однако танк, почти не получив повреждений, продолжает движение на позиции террористов.

«Итог: экипаж был оглушен ракетой, броня была сильной, все выжили. Т-62 выдержал удар», — говорится в сообщении размещенном вместе с видео.

Напомним, советский танк Т-62 был создан на базе Т-55 и производился в Советском Союзе с 1962 по 1975 год. Считался первым серийным танком с гладкоствольным орудием.