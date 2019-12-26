Чита, , 14:00 — REGNUM Забайкальское село Кокуй (Сретенский район) осталась без тепла, сегодня, 26 декабря, когда температура воздуха опустилась до — 30 °C. Об этом со ссылкой на главу муниципалитета Алексея Закурдаева сообщает газета «Вечёрка».

Как пояснил чиновник, ещё утром произошёл порыв у теплотрассы, без отопления остались 600 квартир. Объявлен режим ЧС.

Восстановить теплоснабжения обещают в течение нескольких часов. Если ликвидация аварии затянется, будут задействованы тепловые пушки.