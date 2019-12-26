Владикавказ, , 13:58 — REGNUM В Северной Осетии пресечена деятельность преступной группы, торговавшей боеприпасами, оружием, ртутью, поддельными российскими деньгами и долларами США. В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками главка МВД РФ, а также республиканских управлений МВД, ФСБ и Росгвардии, были задержаны лидер и пятеро активных участников группы, сообщили ИА REGNUM 26 декабря в пресс-службе МВД РФ.

По предварительным данным, организатором группы была женщина. Она привлекла к противоправной деятельности своих знакомых. Пятеро участников банды задержаны при попытке сбыть поддельные деньги на сумму 1 млн рублей, автомат Калашникова и два пистолета, а также 140 граммов ртути.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела. По решению суда пятеро фигурантов дела заключены под стражу и помещены под домашний арест. Кроме того, отпущен под подписку о невыезде еще один подозреваемый.