Посёлок городского типа Рамонь, Воронежская область, , 13:51 — REGNUM Жилой дом в Рамони Воронежской области, рядом с которым произошёл взрыв автомобиля главы района, эвакуируют. Об этом днём 26 декабря сообщило 360tv.ru.

По некоторым данным, устройство, заложенное под автомобиль, могло сработать не полностью.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 26 декабря произошёл взрыв служебного автомобиля главы Рамонского района Николая Фролова. Сам Фролов получил серьёзные ранения ног. СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство. По некоторым данным, речь может идти о заложенном взрывном устройстве.

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