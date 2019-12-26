Санкт-Петербург, , 13:55 — REGNUM Жертвой жестокого разбойника, представившегося «водопроводчиком», стала 63-летняя петербурженка. Преступник избил ее палкой, ударил разводным ключом, вколол сильнодействующее вещество и попытался сварить заживо в горячей воде. Все эти злодеяния совершены ради похищения 500 тысяч рублей, которые были спрятаны у женщины в квартире. Об этом сообщила 26 декабря пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Нападение на пенсионерку произошло 20 декабря в одном из домов на проспекте Наставников в Красногвардейском районе. Мужчина прошел в квартиру своей будущей жертвы, представившись водопроводчиком. Как только дверь за ним закрылась он накинулся на женщину с палкой, ударив и повалив на пол, избил гаечным ключом, после чего ввел в шею жертвы неизвестное сильнодействующее средство. Как только пенсионерка потеряла создание, преступник похитил около 500 тысяч рублей, открыл краны с горячей водой и скрылся.

Почувствовали неладное соседи, которых начало подтапливать. Они смогли открыть дверь ключом, заблаговременно оставленным им хозяйкой на случай ЧП, и обнаружили бабушку без сознания в горячей воде. На место сразу же прибыли сотрудники полиции и скорая помощь. Пострадавшая в тяжелом состоянии была госпитализирована в больницу. Следователи установили, что лже-водопроводчик пришел к пенсионерке не случайно, а по наводке.

«В результате тщательных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска петербургского Главка и районной полиции по подозрению в совершении данного преступления задержали 35-летнего исполнителя нападения и 40-летнюю женщину, выполнявшую роль «наводчицы». Оба ранее судимы за незаконный оборот наркотиков», — говорится в сообщении Главка МВД.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса «Разбой». При обысках по месту жительства подозреваемой женщины изъяты 120 тысяч рублей, а у подозреваемого при личном досмотре нашлось вещество, похожее на «героин». В настоящий момент оба фигуранта задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ, в ближайшее время им будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.