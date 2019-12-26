Сочи, Краснодарский край, , 13:51 — REGNUM Крупный лесной пожар в Солохаульском лесничестве Лазаревского района Сочи, который охватил площадь в 800 квадратных километров, локализован спустя почти двое суток с его начала. Об этом 26 декабря сообщает официальный сайт Сочинского национального парка.

«В районе села Нижнее Буу пожаром пройдено 20 га. Это низовой пожар, затронувший сухую листву. Сейчас пожар локализован, ситуация под контролем», — приводятся в сообщении слова заместителя директора — главного лесничего ФГБУ «Сочинский национальный парк» Максима Лянгузова.

Также сообщается, что в тушении лесного пожара принимали участие 44 сотрудника Сочинского национального парка, а также МЧС, службой спасения МКУ, ЮрПСО, «Кубань — СПАСС» и администрация Лазаревского района.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 25 декабря стало известно, что в Лазаревском районе Сочи начался пожар лесной подстилки общей площадью 800 квадратных метров.