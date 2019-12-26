Москва, , 13:43 — REGNUM В Москве двое мужчин напали на сотрудника пресс-службы Росгвардии Александра Кудрявцева. Об этом 26 декабря сообщил официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.

Инцидент произошёл в субботу, 21 декабря, примерно в 08:00 утра. По словам Грибакина, Кудрявцев (заместитель одного из отделов пресс-службы Росгвардии) в свой выходной вышел из дома в гражданской одежде. Позже на него напали двое мужчин.

Отмечается, что Кудрявцев запомнил приметы нападавших, их впоследствии задержали сотрудники полиции.

По словам Грибакина, Кудрявцев получил ушиб мягких тканей лица, его здоровью ничто не угрожает. Росгвардия не связывает нападение с профессиональной деятельностью Кудрявцева.