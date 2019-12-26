Кемерово, , 13:39 — REGNUM Правоохранители Кемеровской области разыскивают псевдоиностранца, похитившего у местной жительницы более 4 700 000 рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по региону.

66-летняя женщина познакомилась с мужчиной на международном сайте знакомств. В ходе завязавшейся переписки «иностранец» вошёл в доверие к кемеровчанке и рассказал, что нуждается в деньгах.

«В течение нескольких месяцев женщина переводила на указанные счета деньги. В общей сложности сумма составила более 4 700 000 рублей. Когда она поняла, что стала жертвой афериста, потерпевшая обратиться в полицию», — отметили в МВД.

Правоохранители в настоящее время решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «мошенничество».

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