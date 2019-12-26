Додома, , 13:41 — REGNUM Супруги Алли Мбаву и Сабина Алекс были задержаны по подозрению в совершении преступных действиях, повлекших за собой гибель их годовалого сына. Об этом передает Восточноафриканское телевидение ЕАtv.

По словам начальника полиции по области Мбея Улрича Матеи, задержанные — жители деревни Памбого Ийелы. Он сообщил, что преступление, предположительно, произошло 22 декабря 2019 года.

Пользуясь случаем, Матеи обратился к населению области.

«Я призываю жителей области Мбея оберегать своих детей, нельзя оставлять их одних, даже если вам нужно отойти по каким-то повседневным делам, годовалого ребенка нельзя оставлять одного», — заявил Матеи.

«Я призываю всех родителей, всякий раз, когда вы идете на праздничные гуляния или на службу, убедитесь, что кто-то остается следить за вашими детьми», — добавил он.