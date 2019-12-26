Бишкек, , 13:33 — REGNUM На золоторудном месторождении «Кумтор» в Киргизии спасатели нашли автомобиль, в котором до обвала находились двое пропавших работников предприятия. Об этом 26 декабря сообщает издание 24. kg со ссылкой на заместителя министра чрезвычайных ситуаций Калыса Ахматова.

По его словам, автомобиль был разбит обвалом. Тел пропавших работников внутри не обнаружено. Замминистра добавил, что в настоящее время продолжаются поиски двух горняков. На месте работают 95 человек и 57 единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 декабря на руднике «Кумтор» произошел сход отвала, в результате чего пропали двое работников. 11 декабря в парламенте республики предложили создать комиссию по расследованию происшествия.

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