Цхинвал, , 13:36 — REGNUM Лесные пожары зафиксированы почти во всех районах Южной Осетии. Об этом сообщает МЧС республики на своей странице в соцсети Facebook.

«Пожарные расчеты работали близ населенных пунктов Канчавет, Раздахан, Цолд Ленингорского района, села Схлит Знаурского района, сел Кусрет, Прис и Стырком Цхинвальского района», — говорится в сообщении от 25 декабря.

Как передавало ИА REGNUM, в соседних с Южной Осетией Абхазии и Грузии также разгорелись лесные пожары. Их тушению препятствует горная местность, где произошло возгорание. Пожарным часто приходится бороться с огнем без содействия техники, вручную, подручными средствами.