Уфа, , 13:28 — REGNUM Суд в Уфе назначил от шести до семи лет колонии трем бывшим сотрудникам полиции по делу об изнасиловании дознавательницы, сообщает 26 декабря корреспондент ИА REGNUM из зала суда.

Так, Павла Яромчука суд приговорил к шести годам колонии, Эдуарда Матвеева и Салавата Галиева — к семи. Приговор не вступил в силу и может быть обжалован в течение десяти дней.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября 2018 года 23-летняя дознавательница полиции сообщила стражам порядка о том, что трое мужчин изнасиловали ее на работе. Обвиняемые были задержаны на следующий день после происшествия.

Позже всех фигурантов этого дела и дознавательницу уволили из органов правопорядка по отрицательным мотивам.