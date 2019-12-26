Ульяновск, , 13:26 — REGNUM В Мелекесском районе Ульяновской области вынесен приговор местному жителю, который едва не убил младенца. Он получил девять лет строгого режима, сообщает региональная прокуратура.

Новорожденная девочка была доставлена в больницу ночью 30 августа 2019 года с множественными телесными повреждениями. Врачам удалось её спасти.

В ходе разбирательств было установлено, что в тот вечер мать ребёнка поссорилась со своим гражданским мужем, который при «потасовке нанёс ее дочери руками, вилкой и ножом более 20 ударов в различные части тела». Также мужчина напал на полицейского, который прибыл в квартиру для установления обстоятельств происшествия.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство малолетнего»), ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Ему назначено девять лет колонии строгого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года в Цильнинском районе Ульяновской области сегодня ушло в суд уголовное дело в отношении местного жителя, которого обвиняют в смерти новорожденного сына. По данным правоохранителей, причиной расправы стала ревность: следствием установлено, что, будучи пьяным, он нанёс младенцу травмы, не совместимые с жизнью, «высказывая намерение расправиться и с женой».

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