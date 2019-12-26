Анкара, , 13:26 — REGNUM Полиция Турции арестовала восьмерых подозреваемых в связях с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), об этом 26 декабря сообщает Anadolu Ajansi.

По данным журналистов, спецоперация по аресту обвиняемых прошла в провинции Конья, расположенной в центре страны.

Задержания проводились на основе ордеров на арест, выданных прокуратурой. Еще один обвиняемый в террористической деятельности находится в розыске. Полиция предпринимает все меры для его поимки.

Напомним, с 2013 года ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершила 10 терактов с участием смертников, семь взрывов, четыре вооруженных нападения. От действий группировки погибли 315 человек.