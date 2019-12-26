Посёлок городского типа Рамонь, Воронежская область, , 13:44 — REGNUM Заместитель губернатора Воронежской области Виталий Шабалатов рассказал, что состояние главы Рамонского района Николая Фролова, который был госпитализирован после взрыва служебного автомобиля, оценивается как стабильное.

«Вся необходимая помощь оказывается», — приводит ТАСС слова Шабалатова, который также рассказал, что состояние Фролова оценивается как «стабильное».

При этом он подчеркнул, что областное правительство контролирует данную ситуацию.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, взрыв в служебной Kia главы Рамонского района прогремел около 09:00 26 декабря — глава района собирался сесть в автомобиль, чтобы ехать на работу. Позднее оказалось, что автомобиль взорвался из-за срабатывания установленного в нем безоболочного взрывного устройства.