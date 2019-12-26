Киев, , 13:30 — REGNUM Обыски прошли у бывшего депутата Верховной рады от «Блока Петра Порошенко» (БПП) Александра Грановского и экс-главы украинского ЦИК Татьяны Слипачук. Следственные действия проводили сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) Украины, сообщает издание «Страна».

Издание уточняет, что обыски связаны с летними выборами 2019 года. Кандидат в депутаты Александр Куницкий был снят с выборов в интересах другого кандидата того же округа Александра Грановского. Издание ссылается на пресс-центр ГБР, однако на ресурсах ведомства такой информации нет.

Отмечено также, что ГБР проводит расследование по заявлению Куницкого, который был избран в Раду от партии «Слуга народа». Обращение Куницкого датировано 16 июля.

На последних парламентских выборах Куницкий обошел Грановского в округе №169, однако ЦИК отменила регистрацию Куницкого из-за нарушения правил выезда за пределы страны. Куницкий оспорил решение ЦИК и выиграл апелляцию.