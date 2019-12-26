Посёлок городского типа Рамонь, Воронежская область, , 13:05 — REGNUM Следственный комитет возбудил уголовное дело о взрыве автомобиля главы Рамонского района Воронежской области Николая Фролова, сообщила ИА REGNUM старший помощник руководителя регионального ведомства Елена Мануковская. Дело возбуждено по статье о покушении на убийство. На месте работают следователи, криминалисты, к месту ЧП выехал руководитель СУ СКР Кирилл Левит.

«Производство расследования поручено наиболее опытным следователям аппарата управления», — уточнила Мануковская, подчеркнув, что информация о ходе следствия не разглашается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, автомобиль главы Рамонского района Николая Фролова взорвался рядом с его домом утром 26 декабря. Сам Фролов госпитализирован с ранениями ног. По предварительным данным, в автомобиль было заложено безоболочное взрывное устройство.