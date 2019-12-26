Ростов-на-Дону, , 12:59 — REGNUM В Ростовской области с начала 2019 года зафиксировано восемь вспышек бешенства. О напряжённой эпизоотической обстановке по заболеванию корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Специалисты указали на то, что на Дону в период с января по ноябрь 2019 года вирус выявлен у восьми животных — четырёх лис, трёх собак и одного волка.

В ведомстве отметили, что к так называемой зоне риска отнесены дети, которые чаще страдают от укусов животных. С ними стоить регулярно проводить «разъяснительную работу и стараться избегать ненужных контактов с животными».