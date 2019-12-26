Служебный автомобиль главы Рамонского района Воронежской области Николая Фролова взорвался утром 26 декабря рядом с его домом — в момент, когда чиновник собирался сесть в машину.

Глава района госпитализирован с серьёзными травмами. По предварительным данным, в автомобиль было заложено взрывное устройство.

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