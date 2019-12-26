В правительстве Воронежской области обещают оказать Николаю Фролову и его семье всю необходимую помощь.
СМИ: дом, рядом с которым прогремел взрыв под Воронежем, эвакуировали
Жилой дом в Рамони Воронежской области, рядом с которым произошёл взрыв автомобиля главы района, эвакуируют. Об этом днём 26 декабря сообщил телеграм-канал 360tv.ru.
По некоторым данным, устройство, заложенное под автомобиль, могло сработать не полностью.
Согласно официальным данным, Николай Фролов богатым человеком не является.
По информации на конец 2018 года в собственности Николая Фролова находились:
- Доли в двух квартирах — ½ в квартире площадью 66 кв м. и 1/5 в квартире 56 кв м.
- Гараж — 84,8 кв. м, земельный участок — 400 кв. м, грузовой автомобиль ГАЗ 66, надувная моторная лодка «Фрегат».
- За 2018 год Фролов получил доход в размере 1,3 млн рублей. Доход супруги составил 577 тысяч рублей.
Стало известно о состоянии главы района Воронежской области после взрыва
Заместитель губернатора Воронежской области Виталий Шабалатов рассказал, что состояние главы Рамонского района Николая Фролова, который был госпитализирован после взрыва служебного автомобиля, оценивается как стабильное.
Следователи намерены проверить все возможные версии взрыва, в том числе — неисправность автомобиля, а также служебная деятельность Николая Фролова.
Взрывное устройство, которое сработало в автомобиле Николая Фролова, не было начинено поражающими элементами. Возможно, сообщило РИА «Воронеж» со ссылкой на собственный источник, главу района хотели «напугать».
СК возбудил уголовное дело сразу по двум статьям: ч. 3 ст. 30 («Покушение на преступление»), п.п. «е» ч. 2 ст. 105 («Убийство, совершённое общеопасным способом») УК РФ. Таким образом следователи подтвердили версию покушения на жизнь Николая Фролова.
Справка. Николай Фролов возглавляет Рамонский район Воронежской области с февраля 2018 года. Рамонский район. Состав: 1 городское и 15 сельских поселений, на территории которых располагаются 69 населённых пунктов. Население — 35 тысяч человек. Через район с севера на юг проходит автомагистраль федерального значения М-4 «Дон». Имеется железнодорожная станция «Рамонь». На территории района расположен аэропорт «Воронеж».
В настоящее время на месте взрыва продолжают работу следователи и криминалисты — они тщательно осматривают место происшествия и прилегающую территорию.
Раненного при взрыве главу района доставят в Воронеж
Главу Рамонского района Николая Фролова, получившего ранения в результате взрыва утром 26 декабря, доставят на лечение в Воронеж. Пока он находится в реанимационном отделении районной больницы.
Уже появились первые версии того, кому именно мог перейти дорогу Николай Фролов. Дело в том, что Рамонский район граничит с Воронежем, расположен вдоль московской трассы — М-4 «Дон» и является самой привлекательной после самого областного центра территорией для застройки. По данным телеграм-канала Mash, Фролов отказал одной из девелоперских компаний в выдаче разрешения на строительство.
Взрыв под Воронежем: в автомобиль главы района заложили взрывное устройство
Безоболочное взрывное устройство было установлено на служебный автомобиль главы Рамонского района Воронежской области Николая Фролова, сообщили «Вести-Воронеж» со ссылкой на собственные источники.
СКР возбудил дело о покушении на главу района Воронежской области
Следственный комитет возбудил уголовное дело о взрыве автомобиля главы Рамонского района Воронежской области Николая Фролова. Дело возбуждено по статье о покушении на убийство. На месте работают следователи, криминалисты, к месту ЧП выехал руководитель СУ СКР Кирилл Левит.
Справка. Фролов Николай Валерьевич. Родился 19 января 1976 года в селе Айдарово Рамонского района Воронежской области. Образование высшее. В 1998 году окончил Воронежский государственный аграрный университет им. К. Д. Глинки по специальности «технология хранения и переработки растениеводческой продукции». Квалификация по диплому: «учёный агроном-технолог». В 2008 году окончил Воронежский государственный архитектурно-строительный университет по специальности «промышленное и гражданское строительство». Квалификация по диплому: «инженер». В 2018 году окончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ с присвоением квалификации: «менеджер государственного и муниципального управления».
Трудовая деятельность.
- С 1998 по 1999 годы — срочная служба в Вооружённых Силах РФ.
- С 1999 по 2004 годы — выполнение строительных работ по гражданско-правовым договорам в различных строительных организациях г. Москвы и Московской области.
- С 2005 года по февраль 2018 года — глава Айдаровского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области.
С 07.02.2018— глава Рамонского муниципального района Воронежской области.
Семейное положение: женат, имеет двух дочерей.
Данные: Официальный портал органов власти Воронежской области
Покушение или неисправность? Версии взрыва машины воронежского чиновника
Ряд СМИ уже сообщил о том, что взрыв был именно покушением на жизнь главы Рамонского района.
По данным силовиков, рассматриваются версии неисправности автомобиля (взорваться могло топливо), а также покушения.
Николай Фролов был избран главой Рамонского района — одного из ближайших районов к областному центру — в феврале 2018 года.
По информации «Вести-Воронеж», взрыв прогремел около 09:00 рядом с домом главы района, в этот момент автомобиль прогревался. Фролов получил травму ноги.