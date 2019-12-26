Посёлок городского типа Рамонь, Воронежская область, , 12:58 — REGNUM Главу Рамонского района Николая Фролова, получившего ранения в результате взрыва утром 26 декабря, доставят на лечение в Воронеж. Пока он находится в реанимационном отделении районной больницы.

По информации источника, Фролов получил серьезные ранения ног, однако находится в стабильном состоянии, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, Николай Фролов получил ранения в результате взрыва утром 26 декабря. Взорвался служебный автомобиль главы района в момент, когда чиновник садился в него. По предварительным данным, в автомобиль было заложено взрывное устройство — на месте ЧП обнаружены следы взрывчатки. Следственные и правоохранительные органы ситуацию официально не комментируют.

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