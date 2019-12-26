Самара, , 13:01 — REGNUM Суда на воздушной подушке начали перевозить пассажиров в Самаре. Об этом 25 декабря сообщает пресс-служба Самарского речного пассажирского предприятия.

По словам работников предприятия, с 26 декабря амфибийные катера будут осуществлять перевозку пассажиров по маршруту Самара (Речной вокзал) — Рождествено.

Интервал движения катеров составляет 20 минут. Из Самары в Рождествено можно будет уехать с 8:00 до 16:00. А из Рождествено в Самару катера будут ходить с 08:20 до 17:00.

Отмечается, что данное расписание является временным. Более того, расписание может поменяться из-за ухудшения ледовой и гидрометеорологической обстановки.

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