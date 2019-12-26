Манила, , 13:00 — REGNUM Из-за тайфуна, обрушившегося на Филиппины в разгар рождественских праздников, пассажиры авиакомпании Pan Pacific Airlines оказались в «ловушке». Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, 25 декабря самолёт филиппинской авиакомпании, летевший из международного аэропорта Инчхон в международный аэропорт Калибо, в 13:30 по местному времени совершил временную посадку в аэропорту Кларка из-за плохих погодных условий.

Известно, что более 180 пассажиров, из которых большая часть пришлась на граждан Южной Кореи, были заперты на борту самолёта на протяжении семи часов.

Отмечается, что лишь в 20:30 по местному времени всех находившихся на борту разместили в гостинице, расположенной неподалёку. По предварительным данным, все пассажиры прибудут в Международный аэропорт Калибо 26 декабря.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, во время тайфуна «Файфон» на Филиппинах погибли по меньшей мере 16 человек.