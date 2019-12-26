Улан-Удэ, , 12:44 — REGNUM В посёлке Звёздный в столице Бурятии Улан-Удэ произошла авария на котельной, принадлежащей Министерству обороны России. Об этом сообщил в соцсетях мэр города Игорь Шутенков.

«Вышел из строя дымоход и форсунка, из-за чего упала температура в квартирах», — отметил он.

По его словам, на месте в настоящее время работают коммунальные службы, котёл запущен. Температура в домах постепенно поднимается.

Между тем погода в Бурятии стоит крайне морозная. Как сообщало ИА REGNUM, температура ночью по северным районам республики на днях опускалась до минус 44 градусов.

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