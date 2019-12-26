Тюмень, , 12:42 — REGNUM Увеличилось число жертв пожара, который произошёл 24 декабря в хостеле на улице Олега Кошевого. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в СУ СКР по Тюменской области.

Напомним, вечером 24 декабря 2019 на третьем этаже жилого особняка-хостела произошло возгорание. На момент возгорания в доме находились собственники и 38 постояльцев. После тушения пожара под завалами на первом этаже были обнаружены тела двух мужчин. Остальные жильцы спаслись, серьёзно пострадавших нет.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум лицам»). Назначены экспертизы, в том числе об установлении причин возгорания.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, причиной возгорания в хостеле могло стать замыкание электрической проводки.

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