Кызыл, , 12:32 — REGNUM В Туве огласили приговор 51-летнему местному жителю, которого обвиняли в совершении целого ряда преступлений сексуального характера в отношении малолетних девочек. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по республике.

По данным следствия, с октября 2013 по сентябре 2018 года он восемь раз покусился на родных племянниц, воспользовавшись их беспомощным состояние в силу малолетнего возраста.

«В ходе предварительного и судебного следствия мужчина, не признавая вину, отрицал свою причастность к совершению инкриминируемых ему особо тяжких преступлений, однако, его вина была полностью доказана совокупностью собранных по уголовному делу доказательств», — отметили в СКР.

В результате суд признал мужчину виновным и приговорил к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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