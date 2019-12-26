Новосибирск, , 12:30 — REGNUM Новосибирские пожарные ликвидировали возгорание в многоквартирном доме. Как сообщили ИА REGNUM в ГУ МЧС по Новосибирской области, из горящей квартиры спасли мужчину. Ещё восемь человек спасены при помощи специальных устройств.

20 человек, в том числе четыре ребёнка, эвакуировались самостоятельно. Погибших нет.

Сообщение о пожаре в квартире, расположенной в четырёхэтажном доме на улице Парковой, поступило в службу спасения в 01:40 по местному времени 26 декабря. Пожарные приехали через пять минут, из окон квартиры на втором этаже шёл дым.

Было сформировано два звена газодымозащитной службы. Шесть человек спасли при помощи спасательных устройств, троих — по автолестнице.

Мужчина с признаками отравления продуктами горения, которого вытащили из горящей квартиры, госпитализирован. Открытое горение ликвидировали в 02:05. Полностью пожар, общая площадь которого составила 56 кв. м, потушили в 09:07.

С огнём боролся 31 человек личного состава. Использовалось десять единиц техники. Причина пожара устанавливается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Магадане сгорел элитный особняк.