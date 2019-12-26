Посёлок городского типа Рамонь, Воронежская область, 26 декабря 2019, 12:18 — REGNUM Безоболочное взрывное устройство было установлено на служебный автомобиль главы Рамонского района Воронежской области Николая Фролова. Как сообщало ИА REGNUM, взрыв прогремел утром 26 декабря у дома чиновника.
О том, что на главу района совершено покушение, сообщили «Вести-Воронеж» со ссылкой на собственные источники, в его автомобиль было заложено взрывное устройство.
Официально правоохранительные органы ЧП пока не комментируют. Сам Николай Фролов в настоящее время находится в реанимации, по прогнозам медиков, опасности для его жизни полученные травмы не представляют.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, взрыв в служебной Kia главы Рамонского района прогремел около 09:00 26 декабря — глава района собирался сесть в автомобиль, чтобы ехать на работу.
Читайте ранее в этом сюжете: Покушение или неисправность? Версии взрыва машины воронежского чиновника