Посёлок городского типа Рамонь, Воронежская область, , 12:18 — REGNUM Безоболочное взрывное устройство было установлено на служебный автомобиль главы Рамонского района Воронежской области Николая Фролова. Как сообщало ИА REGNUM, взрыв прогремел утром 26 декабря у дома чиновника.

О том, что на главу района совершено покушение, сообщили «Вести-Воронеж» со ссылкой на собственные источники, в его автомобиль было заложено взрывное устройство.

Официально правоохранительные органы ЧП пока не комментируют. Сам Николай Фролов в настоящее время находится в реанимации, по прогнозам медиков, опасности для его жизни полученные травмы не представляют.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, взрыв в служебной Kia главы Рамонского района прогремел около 09:00 26 декабря — глава района собирался сесть в автомобиль, чтобы ехать на работу.

«Я выходила из подъезда и увидела, как произошел взрыв. Подумала, что газ, рядом была открыта машина и лежал человек — весь в крови. Я поняла, что это не газ. Рядом проходила девушка, она увезла его в больницу. А я уже вызвала оперативные службы», цитирует Mash соседку чиновника.

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