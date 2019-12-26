Пунта-Кана, Доминиканская Республика, , 12:15 — REGNUM В Доминикане сотрудники полиции устанавливают причины гибели российской туристки. Её тело было обнаружено в номере гостиницы на курорте Пунта-Кана спустя 36 часов после смерти. Об этом сообщает Relámpago Informativo.

Стражи порядка предполагают насильственный характер гибели женщины, несмотря на то, что её гражданский муж выдвигает версию о сердечном приступе. На теле женщины были обнаружены множественные синяки.

Уточняется, что в номере отеля Palladium пара — 55-летний Игорь Куриленко и его гражданская жена 47-летняя Ирина Новикова — проживала с 22 ноября. Они оба родом из Мурманской области.

Следствие полагает, что мужчина задушил свою спутницу, а затем заперся в номере, где просидел 36 часов, не пуская в апартаменты уборщиц. В настоящее время гражданин России задержан по подозрению в убийстве.