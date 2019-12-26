Донецк, , 12:20 — REGNUM Генеральная прокуратура ДНР возбудила уголовные дела в отношении командиров ВСУ, подозреваемых в организации обстрелов окраин Горловки, сообщила 26 декабря пресс-служба ведомства.

«В отношении командира 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ Максима Марченко и командира 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Геннадия Шаповалова расследуются уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного пунктами «а», «в» части 2 статьи 229 УК ДНР (террористический акт)», — сказано в сообщении.

Также, отмечают в пресс-службе ведомства, было возбуждено уголовное дело против командира 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Дмитрия Кащенко. Он может быть причастен к обстрелу посёлка Старомихайловка, в результате которого был ранен мирный житель.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее силы ПВО ДНР сбили беспилотный летательный аппарат с логотипом одного из украинских телеканалов. В Народной милиции ДНР заявили, что беспилотник снимал результаты обстрела Горловки украинскими силовиками.

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