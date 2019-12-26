Юрга, Кемеровская область, , 12:05 — REGNUM Суд в Кемеровской области вынес приговор 36-летнему жителю города Юрги, избившему до смерти жену. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по региону.

В сентябре 2018 года супруга вернулась домой ночью в алкогольном опьянении. Разозлившись на это, муж избил её.

«Сначала мужчина избивал женщину руками и ногами, а затем предметами, которые попадались под руку: кочергой, металлическим совком, трубой. Избивал он потерпевшую, пока та не потеряла сознание», — отметили в СКР.

Отмечается, что в этот момент в доме находились четверо детей супругов.

После того, как женщина потеряла сознание, мужчина вызвал «скорую помощь». Прибывшие врачи констатировали смерть потерпевшей и вызвали правоохранителей. Последним обвиняемый сообщил, что жена часто пила алкоголь. Это его злило, а в тот момент не смог успокоиться.

Судмедэксперты насчитали на теле убитой более ста ударов. Также в ходе экспертизы было установлено, что мужчина отдавал отчёт своим действиям и осознавал всю их тяжесть.

В результате суд признал его виновным в убийстве и приговорил к восьми годам и десяти месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.

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