Самара, , 12:06 — REGNUM Обстоятельства смерти женщины и ребенка выясняют в Самаре. Об этом 26 декабря сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, утром 26 декабря в квартире дома, расположенного по улице Гагарина были найдены тела восьмилетней девочки и ее матери, 1984 года рождения, без признаков жизни.

По данному факту следователи Самары начали доследственную проверку.

В настоящий момент следователи находятся на месте происшествия. Уже назначены первоначальные исследования, которые определят причины смерти.

По предварительным данным, мать и дочь отравились угарным газом. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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