Москва, , 12:10 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве организованную группу, которая занималась незаконной банковской деятельностью. Об этом 26 декабря сообщила пресс-служба ГУ МВД России по столице.

Следствие установило, что подозреваемые (двое мужчин 33 и 40 лет), используя подконтрольные им фиктивные организации, совершали незаконные банковские операции. В качестве вознаграждения они получали не менее 1,5% от суммы средств, поступивших на счета указанных фиктивных организаций. Доход злоумышленников от нелегальной деятельности составил не менее девять миллионов рублей.

Полиция провела обыски по месту жительства подозреваемых. Были изъяты печати, электронные носители, а также другие предметы и документы, свидетельствующие о незаконной банковской деятельности.

Возбуждено уголовное дело по ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». Подозреваемых отпустили под подписку о невыезде. Следствие ищет сообщников мужчин.