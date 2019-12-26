Ярославль, , 11:55 — REGNUM В Ярославле светофор упал на пешеходный переход и едва не убил переходившую в этот момент дорогу жительницу. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на видео, опубликованное в социальных сетях. Само происшествие случилось еще 19 декабря на улице Труфанова в Дзержинском районе Ярославля.

Светофор перед падением Yarnews.net

«Светофор устал висеть. Бабуля в рубашке родилась», — написал автор видео, житель Ярославля Денис Булычев.

Интересно, что за час до чрезвычайного происшествия бдительные ярославцы сообщили о проблемном светофоре по телефону, который ранее принадлежал «Единой дежурной диспетчерской службе» мэрии города Ярославля. И призван был предотвращать чрезвычайные ситуации и оперативно устранять их. Как ранее сообщало ИА REGNUM, сейчас телефон передан в ведение, по сути, коммерческой структуры «Единая диспетчерская служба ЖКХ». Как сообщает портал yarnews.net, в данной службе действительно получали заявку о проблемном светофоре. Она была передана в «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ», которое в свою очередь отчиталось о том, что светофор привели в порядок. Вот только предотвратить падение в итоге не удалось, что едва не привело к трагедии.

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