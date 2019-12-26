Багдад, , 11:56 — REGNUM В результате взрыва в столице Ирака, городе Багдад погиб по меньшей мере один человек, об этом 26 декабря сообщает Kurdistan24.

Инцидент произошел неподалеку от местного футбольного поля на востоке столицы. По данным правоохранительных органов, взорвался заминированный мотоцикл.

Помимо погибшего, еще четверо человек получили ранения различной степени тяжести, в настоящее время им оказывается вся необходимая помощь. Ответственность за преступление пока не взяла ни одна террористическая группировка.

Напомним, террористическая угроза в Ираке осложняется проходящими здесь массовыми акциями протеста, за почти три месяца которых погибли свыше 500 человек.

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