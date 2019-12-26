Чебоксары, , 11:45 — REGNUM В Батыревском районе Чувашии выясняют обстоятельства аварии с участием учебного автомобиля. Во время учебной поездки была сбита девочка, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по Чувашии.

Авария произошла 25 декабря на улице Мичурина в селе Батырево. По данным полиции, 36-летняя курсантка местной автошколы, находясь за рулём учебного автомобиля ВАЗ-217 030 в сопровождении инструктора, сбила девятилетнюю школьницу, которая переходила «дорогу вне перехода, но в зоне его видимости».

Ребёнок был госпитализирован с травмой ноги.

В МВД отмечают, что и стажер, и инструктор, на которого возлагается ответственность за безопасность во время тренировочных поездок, были освидетельствованы, состояние опьянения не выявлено. Обстоятельства аварии выясняются, инициирована проверка в отношении автошколы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее крупная авария произошла 22 декабря в чувашском Новочебоксарске, где столкнулись две маршрутки. В результате травмы получили три пассажира: два человека после

оказания помощи отпущены домой, один человек госпитализирован с травмой головы. По предварительным данным, причиной ДТП стало нарушение правил дорожного движения обоими водителями, которые пересекли перекресток на запрещающий сигнал светофора.

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