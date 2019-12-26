Уфа, , 11:46 — REGNUM Следователи Уфы проводят доследственную проверку информации СМИ о массовом отравлении учеников в школьной столовой. Об этом 26 декабря сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Башкирии.

Отмечается, что доследственная проверка организована по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ.

Следователи проверят достоверность информации, установят и осмотрят место приема пищи учеников, а также опросят школьников и работников учебного заведения. Кроме этого будут установлены иные обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что прокуратура Башкирии инициировала надзорные мероприятия по факту отравления двух учащихся общеобразовательной школы № 126 Уфы. Дети были доставлены в больницу с диагнозом острый гастроэнтерит и пищевая токсикоинфекция в стабильно-тяжелом состоянии.

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