Воронеж, , 11:32 — REGNUM Правоохранительные органы выясняют причины взрыва служебного автомобиля главы Рамонского района Воронежской области Николая Фролова. Как сообщало ИА REGNUM, взрыв прогремел около 09:00 26 декабря рядом с домом чиновника.

По данным силовиков, рассматриваются версии неисправности автомобиля (взорваться могло топливо), а также покушения. Впрочем, ряд СМИ уже сообщил о том, что взрыв был именно покушением на жизнь главы Рамонского района.

Сам Николай Фролов получил серьёзные травмы и был госпитализирован, по данным медиков, его жизнь вне опасности.

Как напоминает ИА REGNUM, пост главы одного из самых богатых районов области, непосредственно граничащего с областным центром, Николай Фролов занял в феврале 2018 года.

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