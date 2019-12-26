Тбилиси, , 11:33 — REGNUM Сотрудники Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии утром 26 декабря возобновили работы по тушению лестного пожара в Атенском ущелье. Об этом сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

По данным журналистов, в ликвидации возгорания принимают участие 60 человек. Также сообщается, что в Рконском ущелье с огнем борются 100 пожарных с участием вертолета.

Кроме того, служба спасателей сообщает, что пожары тушат в нескольких районах Мегрелии.

Как передавало ИА REGNUM, пожары разгорелись в ряде регионов Грузии 24 декабря. Вчера, 25 декабря, возле города Зугдиди огонь уничтожил плантации орехов и хурмы.