Уфа, , 11:28 — REGNUM Следственный комитет (СК) Башкирии проводит доследственную проверку информации СМИ о том, что семиклассник сломал позвоночник сверстнику на уроке физкультуры. Об этом 26 декабря сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ.

Отмечается, что ход проверки находится на контроле руководства областного СУ СК РФ.

Ранее СМИ сообщали о том, что в Башкирии семикласснику сломали позвоночник. Трагедия якобы произошла школе № 4 поселка Чишмы. Семиклассник на уроке физкультуры сломал позвоночник сверстнику. Где в этот момент был учитель физкультуры не сообщается.

По данным СМИ, родители пострадавшего мальчика возлагают часть вины на физрука. Кроме этого сообщается, что школьника постоянно оскорбляли и избивали одноклассники.

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