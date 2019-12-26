Лисичанск, 26 декабря 2019, 11:18 — REGNUM Около 46 тыс. жителей подконтрольной Украине территории ЛНР остались без водоснабжения, сообщила 26 декабря государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.
Семь насосных станций были отключены от электричества из-за долгов.
Из-за недостатка воды была приостановлена работа одной котельной Лисичанска, из-за чего без тепла остались более 5 тыс. абонентов, включая 110 жилых домов, три школы, три детских сада и четыре медучреждения.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее уже происходил аналогичный случай. Без воды тогда оставались 100 тыс. человек, а также было заявлено о чрезвычайной ситуации государственного уровня.
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