Воронеж, , 11:10 — REGNUM Служебный автомобиль главы администрации Рамонского района взорвался утром 26 декабря, сам глава района Николай Фролов жив, однако получил травму.

По информации «Вести-Воронеж», взрыв прогремел около 09:00 рядом с домом главы района, в этот момент автомобиль прогревался. Фролов получил травму ноги.

В числе версий — взрыв топлива, а также покушение на жизнь главы района. Правоохранительные органы официально информацию пока не комментируют.

Добавим, что Николай Фролов был избран главой Рамонского района — одного из ближайших районов к областному центру — в феврале 2018 года.

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